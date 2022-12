QUESTA MATTINA ALLE 9

È di questa mattina, anticipato alle ore 9, l’incontro dell’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ricordiamo che Rita Bernardini per 36 giorni ha intrapreso uno sciopero della fame per chiedere al governo di adottare urgentemente delle misure atte a ridurre la popolazione detenuta, anche per frenare l’epidemia Covid tra detenuti, agenti e altro personale. A Rita Bernardini si è affiancata una mobilitazione ugualmente pacifica e nonviolenta portata avanti da 3.887 detenuti, 653 liberi cittadini, 203 professori di diritto e procedura penale che hanno sottoscritto l’appello lanciato da Giovanni Fiandaca e Massimo Donini, e personalità quali Luigi Manconi e gli scrittori Sandro Veronesi ( vincitore di due Premi Strega) e Roberto Saviano. Rita Bernardini la settimana scorsa ha ricevuto la telefonata direttamente dalla presidenza del Consiglio e le è stato fissato, per questa mattina, un incontro con Conte. Ricordiamo che prima della telefonata, il presidente del Consiglio ha ricevuto il presidente dell’associazione “A Buon Diritto” Luigi Manconi, il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick, Gherardo Colombo e Sandro Veronesi. Al centro dell’incontro la situazione delle carceri italiane, con particolare riferimento all’emergenza Covid.

Nell’occasione è stata consegnata una lettera proprio diRita Bernardini con proposte legislative volte a ridurre la popolazione detenuta nelle carceri. Sarà proprio questo il tema che affronteranno stamane.