Martedì 13 dicembre, alle ore 16, è convocato il Parlamento in seduta comune per l’elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura. I dieci consiglieri laici andranno a completare il rinnovato plenum dell’organo di autogoverno della magistratura. I dieci componenti laici andranno ad aggiungersi a quelli eletti nelle votazioni che si sono svolte il 18 e 19 settembre scorso. Magistratura indipendente, ha eletto ben sette consiglieri togati Maria Vittoria Marchianò, Paola D’Ovidio, Eligio Paolini, Dario Scaletta, Maria Luisa Mazzola, Bernadette Nicotra e Edoardo Cilenti. Per AreaDg ci sono invece Antonello Cosentino, Maurizio, Mariafrancesca Abenavoli, Marcello Basilico, Tullio Morello e Genantonio Chiarelli. Per Unicost, Marco Bisogni, Michele Forziati, Roberto D’Auria e Antonino Laganà. Infine, gli altri consiglieri togati sono Domenica Miele (Magistratura democratica), Roberto Fontana e Andrea Mirenda.