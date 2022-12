PHOTO



Introducendo la messa del mattino a Casa Santa Marta, riportata da Vatican News, il Papa legge un'antifona tratta dal Salmo 26: "Non consegnarmi in potere dei miei nemici; contro di me sono insorti falsi testimoni, gente che spira violenza" Quindi aggiunge: "In questi giorni di Quaresima abbiamo visto la persecuzione che ha subito Gesù e come i dottori della Legge si sono accaniti contro di lui: è stato giudicato sotto accanimento, con accanimento, essendo innocente. Io vorrei pregare oggi per tutte le persone che soffrono una sentenza ingiusta per l’accanimento". E' di oggi la notizia del proscioglimento, all'ultimo grado della giustizia australiana, del cardinale George Pell, ex prefetto della Segreteria per l'Economia della Santa Sede, che stava scontando una condanna a 6 anni per abuso su minori.