IL PONTEFICE TRA I DETENUTI A CIVITAVECCHIA

Papa Francesco si è recato giovedì in forma privata al carcere di Civitavecchia, per la messa ' in coena Domini'. Bergoglio ha celebrato la Messa nella Cappella di fronte ad alcuni detenuti, a una rappresentanza degli agenti e del personale della Casa Circondariale e ad alcune autorità, tra cui la ministra Marta Cartabia. Al termine dell’omelia, come di consueto, il Papa ha ripetuto il gesto di Gesù durante l'Ultima Cena, quando il Signore lavò i piedi ai suoi discepoli in segno di amore spinto fino al servizio e all'umiliazione, nei confronti di nove uomini e tre donne di diverse età e nazionalità.

Durante l'omelia ha sottolineato che «c'è un Signore che giudica, ma è un giudizio strano: il Signore giudica e perdona»