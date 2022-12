È dunque in vigore, da ieri, il tanto atteso Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 (approvato dal Cdm il 15 giugno scorso), attuativo della legge delega 53/ 2021, contenente le modifiche al Codice della crisi di impresa (D. Lgs. 14/ 2019), necessarie per recepire la Direttiva Ue 2019/ 1023, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione (nota come Direttiva Insolvency, entrata in vigore il 16 luglio 2019). Insomma, sembrerebbe che dopo 2 modifiche ( la prima operata con il D. Lgs. 147/ 2020), e 3 rinvii, il Codice della crisi di impresa sia pronto ad essere attuato. Al di là dell’importanza di questa riforma per il sistema economico italiano, sempre più in difficoltà per gli eventi verificatisi negli ultimi anni, è il caso di ricordare che essa costituisce una delle condizioni per lo sblocco dei finanziamenti dell’Ue per il Pnrr dell’Italia.

Passando al merito della disciplina della crisi di impresa, oggetto di commento nell’Agorà tenutasi al Cnf lo scorso 1° luglio, su introduzione della presidente Maria Masi, va riconosciuto che le modifiche apportate dal D. Lgs 83/ 2022 sono 54 gli articoli modificati, 34 sostituiti, 19 aggiunti, e 4 abrogati, sui 391 articoli del Codice della Crisi di impresa nella sua versione iniziale.

Di fronte a un cambiamento così profondo è impossibile fare una sintesi delle novità in un articolo di un quotidiano. Può però valere la pena ricordare le modifiche più rilevanti per gli avvocati interessati a partecipare alle procedure concorsuali, fra le quali si possono indicare le seguenti: