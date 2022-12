Straordinaria mobilitazione dal mondo dell’Università e del Diritto in difesa del grande giurista e presidente emerito del Cnf: «È oggetto di un’infamante campagna mediatica da tre anni. Ci rivolgiamo alle istituzioni», si legge in un appello pubblico firmato da centinaia di nomi, «perché da tale aggressione giudichino non la vittima, che ha una statura scientifica e morale assoluta, ma l’infimo livello dei suoi aggressori»

PHOTO

Alpa

Da tre anni a questa parte il prof. Guido Alpa è fatto oggetto di una continua, virulenta ed infamante campagna mediatica. Gli vengono attribuiti inesistenti favoritismi concorsuali nei confronti dell’ex presidente del Consiglio prof. Giuseppe Conte, oscure relazioni di potere politico ed economico, comportamenti disonesti se non illeciti. Noi che conosciamo il prof. Alpa da anni, qualcuno anche da più di quaranta, sentiamo il dovere di far sentire, alta, la nostra voce a testimonianza della statura scientifica e morale del prof. Alpa. Del suo equilibrio e della sua ponderazione. Del suo davvero straordinario percorso di ricerca che ne fa uno dei non molti giuristi italiani con una reputazione internazionale. Del suo stile e della sua correttezza professionale che lo hanno portato per ben 10 anni a presiedere il Consiglio Nazionale Forense, l’istituzione pubblica che rappresenta gli oltre 200.000 avvocati italiani. Ma soprattutto vogliamo affermare a voce alta – in faccia a rappresentazioni grottesche e frutto di crassa ignoranza – che Guido Alpa ha saputo rappresentare, e tutt’ora rappresenta, in continuità con il suo Maestro Stefano Rodotà, una visione del diritto dalla parte dei soggetti marginali; del diritto come espressione di umanesimo e di cultura; della Giustizia come cuore dello stato di diritto. Una passione civile che da 50 anni trasmette, attraverso le centinaia di suoi libri e migliaia di suoi saggi, a colleghi e a generazioni di giovani studiosi. Troviamo vergognosa la campagna che contro di lui viene rivolta e ci rivolgiamo alle Istituzioni dello Stato - che nel corso di questi decenni Guido Alpa ha servito con generosità e discrezione e che dunque ben ne conoscono le qualità - perché da questa aggressione giudichino non la vittima, ma l’infimo livello degli aggressori. Pietro Rescigno, Linceo Rosalba Alessi, Università Di Palermo Sandro Amorosino, Università La Sapienza, Roma Gabriella Autorino, Università Di Salerno Gaetano Azzariti, Università La Sapienza, Roma Roberto Bin, Università Di Ferrara Massimo Brutti, Università La Sapienza, Roma Luciana Cabella Pisu, Università Di Genova Giovanni Cabras, Università Roma Tre Paolo Caretti, Università Di Firenze Paolo Comanducci, Università Di Genova Guido Corso, Università Roma Tre Diego Corapi, Università La Sapienza, Roma Giovanni Cordini, Università Di Pavia Pasquale Costanzo, Università Di Genova Gabriele Crespi Reghizzi, Università Di Pavia Lorenzo D’avack, Università Roma Tre Carla Faralli, Università Di Bologna Gilda Ferrando, Università Di Genova Maria Rosaria Ferrarese, Università Di Cagliari Antonio Gambaro, Università Di Milano Silvio Gambino, Università Della Calabria Giovanni Giacobbe, Università Lumsa, Roma Adriano Giovannelli, Università Di Genova Carlo Guarnieri, Università Di Bologna Guido Guidi, Università Di Urbino Antonio Iannarelli, Università Di Bari Sergio Lariccia, Università La Sapienza, Roma Nicola Lipari, Università La Sapienza, Roma Adelmo Manna, Università Di Foggia Giacomo Marramao, Università Roma Tre Guido Melis, Università La Sapienza, Roma Luigi Moccia, Università Roma Tre Antonio Padoa Schioppa, Università Di Milano Massimo Paradiso, Università Di Catania Mario Patrono, Università La Sapienza, Roma Ubaldo Perfetti, Università Di Macerata Eligio Resta, Università Roma Tre Paolo Ridola, Università La Sapienza, Roma Giampaolo Rossi, Università Roma Tre Pasquale Stanzione, Università Di Salerno Elda Turco Bulgherini, Università Tor Vergata, Roma Giovanna Visintini, Università Di Genova Paolo Zatti, Università Di Padova Silvia Calamandrei, Archivio Calamandrei, Montepulciano Andrea Barenghi, Università Del Molise Gian Antonio Benacchio, Università Di Trento Emanuele Bilotti, Università Europea, Roma Giovanni Bruno, Università La Sapienza, Roma Ilaria Caggiano, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli Enzo Cannizzaro, Università La Sapienza, Roma Remo Caponi, Università Di Firenze Roberto Caranta, Università Di Torino Francesco Cardarelli, Università Foro Italico, Roma Michele Carducci, Università Del Salento Diana Cerini, Università Milano-Bicocca Alessandro Ciatti Caimi, Università Di Torino Giovanni Comandè, Scuola Superiore Sant’anna, Pisa Massimo Confortini, Università La Sapienza, Roma Enrico Damiani, Università Di Macerata Barbara De Donno, Università Luiss Francesco D’ippolito, Università Della Campania Valerio Donato, Università Di Catanzaro Tommaso Edoardo Frosini, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli Arianna Fusaro, Università Di Padova Lucilla Gatt, Università Suor Orsola Benincasa, Napoli Sergio Gerotto, Università Di Padova Emanuela Giacobbe, Università Lumsa, Roma Federica Giardini, Università Di Padova Andrea Guaccero, Università Roma Tre Paola Ivaldi, Università Di Genova Luca Loschiavo, Università Di Teramo Francesco Macario, Università Roma Tre Giuseppe Martinico, Scuola Superiore Sant’anna, Pisa Ugo Mattei, Università Di Torino Antonello Miranda, Università Di Palermo Laura Moscati, Università La Sapienza, Roma Maria Donata Panforti, Università Di Modena Giampaolo Parodi, Università Di Pavia Michele Perrino, Università Di Palermo Giorgio Pino, Università Roma Tre Saverio Regasto, Università Di Brescia Giorgio Resta, Università Roma Tre Vincenzo Ricciuto, Università Tor Vergata, Roma Angelo Rinella, Università Lumsa, Roma Pieremilio Sammarco, Università Di Bergamo Giovanni Sartor, Istituto Universitario Europeo, Firenze Maurizio Sciuto, Università Di Macerata Mario Serio, Università Di Palermo Guido Smorto, Università Di Palermo Claudia Storti, Università Di Milano Alberto Toffoletto, Università Di Milano Raffaele Torino, Università Roma Tre Lara Trucco, Università Di Genova Piero Zanelli, Università Di Bologna Vincenzo Zeno-Zencovich, Università Roma Tre Nadia Zorzi, Università Di Bologna Biagio Andò, Universita Di Catania Ettore Battelli, Università Roma Tre Simone Benvenuti, Università Roma Tre Francesca Brunetta D’usseaux, Università Di Genova Fausto Caggia, Università Kore, Enna Giovanna Capilli, Università San Raffaele, Roma Francesca Caroccia, Università Dell’Aquila Claudia Morgana Cascione, Università Di Bari Nadia Coggiola, Università Di Torino Margherita Colangelo, Università Roma Tre Amalia Diurni, Università Tor Vergata, Roma Giovanni Facci, Università Di Bologna Andrea Gemma, Università Roma Tre Roberta Montinaro, Università L’orientale, Napoli Francesca Naddeo, Università Di Salerno Luigi Nonne, Università Di Sassari Flavio Peccenini, Università Di Bologna Francesca Rescigno, Università Di Bologna Angelo Riccio, Università Di Bologna Gianluca Scarchillo, Università La Sapienza, Roma Alessia Valongo, Università Di Perugia Noah Vardi, Università Roma Tre Leopoldo Vignudelli, Università Di Modena Carlos Antonio Agurto Gonzáles, Giurista, Lima Annalisa Atti, Università Di Bologna Deborah Bianchi, Avvocato, Firenze Stefano Carabetta, Università Di Messina Lorenzo Cavalaglio, Notaio, Roma Francesco Chiappetta, Avvocato, Milano Michele Clemente, Avvocato, Roma Elisabetta Corapi, Università Tor Vergata, Roma Giuseppe Corasaniti, Avvocato, Roma Giovanna Corrias Lucente, Avvocato, Roma Amarillide Genovese, Università Di Bari Alberto Giampieri, Avvocato, Roma Cristiano Iurilli, Università Tor Vergata, Roma Patrizio Messina, Avvocato, Roma Giovanna Montella, Università La Sapienza, Roma Maria Cecilia Paglietti, Università Roma Tre Federica Resta, Giurista, Roma Mario Siragusa, Avvocato, Roma Rebecca Spitzmiller, Università Roma Tre Sirio Zolea, Università di Macerata Guido Calabresi, Yale University Francesco Capriglione, Università LUISS, Roma Adolfo di Majo, Università Roma Tre Niccolò Abriani, Università di Firenze Valerio Lemma, Unimarconi, Roma Fabrizio Marinelli, Università dell'Aquila Mirella Pellegrini, Università LUISS, Roma Andrea Sacco Ginevri, Università Uninettuno, Roma Marco Sepe, Unitelma-Sapienza, Roma Enrico Antonio Emiliozzi, Università di Macerata Antonio Fici, Università del Molise Illa Sabatelli, Università Uninettuno, Roma Paolo Gaggero, associato dell’Università di Roma-Sapienza Alessandro Somma, ordinario dell’Università di Roma - Sapienza Gianluca Sicchiero, ordinario dell’Università di Venezia Fabio Toriello, associato dell’Università di Sassari Giovanni Doria, ordinario dell’Università di Roma – Tor Vergata Carlo Rossello, ordinario dell’Università di Genova Ernesto Stajano, Roma - Scuola Nazionale dell'Amministrazione Mariangela Ferrari, associata dell’Università di Milano – Bicocca Marco Pellissero, ordinario dell’Università di Torino Antonino Cataudella, già ordinario dell’Università di Roma-Sapienza Francesco Benatti, già ordinario dell’Università di Milano-Statale Maria Rosaria Marella, ordinaria dell’Università di Perugia Maurizio D’Ettore, ordinario dell’Università di Firenze Oliviero Diliberto, ordinario dell’Università di Roma-Sapienza Geminello Preterossi, ordinario dell’Università di Salerno Arturo Maresca, ordinario dell’Università di Roma-Sapienza Stefano Bellomo, ordinario dell’Università di Roma-Sapienza Enrico Del Prato, ordinario dell’Università di Roma-Sapienza Paolo Corrias, ordinario dell’Università di Cagliari Cesare Pinelli, ordinario dell’Università di Roma-Sapienza Sergio Maria Carbone, già ordinario dell’Università di Genova Andrea D’Angelo, già ordinario dell’Università di Genova Giorgio Lener, ordinario dell’Università di Roma-Tor Vergata Riccardo Guastini, già ordinario dell’Università di Genova Roberta Tiscini, ordinaria dell’Università di Roma-Sapienza Roberta Peleggi, associata dell’Università di Roma-Sapienza Alessandra Paolini, associata dell’Università di Roma – Sapienza Alessandra Di Martino, associata dell’Università di Roma – Sapienza Maria Costanza, ordinaria dell’Università di Pavia Angelo Barba, ordinario dell’Università di Siena Giovanni D’Amico, ordinario dell’Università di Reggio Calabria Claudio Consolo, ordinario dell’Università di Roma-Sapienza Andrea Mora, ordinario dell’Università di Modena e Reggio Emilia Maria Rosaria Maugeri, ordinaria dell’Università di Catania Daniela Memmo, ordinaria dell’Università di Bologna Giovanni De Cristofaro, ordinario dell’Università di Ferrara Enrico Damiani, ordinario dell’Università di Macerata Giuseppe Vettori, già ordinario dell’Università di Firenze Lorenzo Cuocolo, ordinario dell’Università di Genova Manuela Mantovani, ordinaria dell’Università di Padova Ermanno Calzolaio, ordinario dell’Università di Macerata Realino Marra, ordinario dell’Università di Genova Giorgio Afferni, associato dell’Università di Genova Roberto Pucella, ordinario dell’Università di Bergamo Mauro Orlandi, ordinario dell’Università di Milano – Cattolica Paolo Cendon, già ordinario dell’Università di Trieste Tommaso dalla Massara, ordinario dell’Università di Verona Angelo Venchiarutti, associato dell’Università di Trieste Michele Sesta, già ordinario dell’Università di Bologna Massimo Franzoni, ordinario dell’Università di Bologna Giusella Finocchiaro, ordinario dell’Università di Bologna Enrico Al Mureden, ordinario dell’Università di Bologna Rita Rolli, ordinaria dell’Università di Bologna Massimo Zaccheo, ordinario dell’Università di Roma – Sapienza Carmela Camardi, ordinaria dell’Università di Venezia Umberto Breccia, già ordinario dell’Università di Pisa Massimo Proto, ordinario dell’Università di Roma – Link Campus Roberto Carleo, ordinario dell’Università di Napoli – Parthenope Silvio Martuccelli, ordinario dell’Università di Roma – LUISS Guido Carli Luigi Balestra, ordinario dell’Università di Bologna Valerio Pescatore, ordinario dell’Università di Brescia Maria Pia Pignalosa, associata dell’Università di Roma – Foro italico Diego Rossano, ordinario dell’Università Parthenope di Napoli Antonella Antonucci, ordinario dell’Università di Bari Alberto Urbani, ordinario dell’Università Ca’ Foscari di Venezia Francesco Moliterni, ordinario dell’Università di Bari Leonardo Dibrina, straordinario dell’Università Marconi di Roma Domenico Siclari, ordinario dell’Università La Sapienza di Roma.