Harvey Weinstein è statoriconosciuto colpevole di violenza sessuale e stupro dalla giuria nel processo a New York. La divisione della giuria sui due reati più gravi imputati al produttore, aveva spinto il giudice a chiedere di proseguire con la camera di consiglio lunedì, 24 febbraio. Il giudice della Corte suprema di New York, James Burke, ha infatti chiesto ai sette uomini e alle cinque donne della giuria di raggiungere un verdetto unanime. Il caso contro Weinstein, 67 anni, si basava principalmente sulle accuse mosse da due donne: Miriam Haley, 42 anni, un ex assistente di produzione che accusa Weinstein di averla forzata a fare sesso orale nel2006. E Jessica Mann, 34 anni, un’attrice che ha dichiarato di essere stata violentata da Weinstein in una stanza d’albergo a Midtown Manhattan, New York, nel 2013.