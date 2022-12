L’Associazione Nazionale Trasparenza e Anticorruzione riunisce lunedì prossimo 21 marzo alcuni tra i protagonisti del sistema giustizia: si discuterà anche di sottorappresentanza delle donne nella magistratura, dove il genere femminile ormai prevale ma non trova una corrispondente espressione nel Csm. Interverrà anche la presidente Cnf Masi, a chiudere il lavori il sottosegretario Sisto

L’Aitra, Associazione Nazionale Trasparenza e Anticorruzione, lunedì prossimo 21 Marzo alle 15, presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, presenterà il convegno dal titolo "Giustizia e Rappresentanza di Genere". Aitra porrà un focus sul problema della sottorappresentanza di genere nella giustizia e sulla necessità e importanza di un riequilibrio del genere meno rappresentato. Dopo i saluti istituzionali del vicepresidente della Camera Andrea Mandelli e dell’onorevole Cristina Rossello, apriranno i lavori il presidente dell’Aitra Giorgio Martellino, giurista d’impresa, e la presidente del Consiglio Nazionale Forense Maria Masi. Introdurrà il tema Florinda Scicolone, consigliere direttivo e responsabile Relazioni istituzionali Aitra, giurista d’impresa. La relazione dell’onorevole, e avvocata, Cristina Rossello, illustrerà il progetto di legge di cui è prima firmataria, avente per oggetto il riequilibrio delle quote di genere nel Csm. Seguirà la tavola rotonda moderata dalla professoressa Paola Balducci, membro del Comitato scientifico Aitra, docente Luiss, già componente laica del Csm, nella quale interverranno la professoressa Ida Nicotra, ordinario di Diritto Costituzionale Università di Catania, che indicherà l’importanza storica della riforma costituzionale dell’art 51 della Costituzione, i magistrati del Comitato scientifico Aitra Cinthia Pinotti, presidente della Giurisdizione Corte dei Conti Piemonte, Stefano Toschei, Consigliere di Stato, e Lorenzo Salazar, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, e la presidente Associazione Donne Giuriste Italia Irma Conti. Concluderà i Lavori il Sottosegretario di Stato alla Giustizia On. Avv. Francesco Paolo Sisto.