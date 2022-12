PHOTO



Giro di valzer al Consiglio superiore della magistratura. Il vice presidente Giovanni Legnini ha nominato giovedì scorso i nuovi componenti delle commissioni. Trascorsi, infatti, due anni dall'insediamento, il Regolamento interno del Consiglio prevede la rotazione obbligatoria dei componenti delle commissioni. Rotazione che non avviene per i componenti commissioni permanenti (ad esempio la sezione disciplinare) che hanno l'incarico di durata quadriennale.Area, il cartello progressista, ha fatto la parte del leone con tre presidenze di peso: la quinta, quella per gli incarichi direttivi, che già presiedeva con il Pm napoletano Lucio Aschettino, è andata al giudice Valerio Fracassi, la sesta, quella sull'ordinamento giudiziario, al giudice di Cassazione Ercole Aprile, l'ottava, quella per la magistratura onoraria, al Gip Nicola Clivio. Ad Unicost, la corrente di centro, è andata la presidenza della quarta, quella per le valutazioni di professionalità, con il giudice Rosario Spina. A Magistratura indipendente, la corrente di destra, la presidenza della settima, quella per l'organizzazione degli uffici giudiziari, con il giudice del Tribunale di Milano Claudio Galoppi.Per quanto riguarda i laici, all'avvocato Giuseppe Fanfani (Pd) è andata la presidenza della prima, quella per le incompatibilità, e all'ex sottosegretario alla Giustizia, l'On. Elisabetta Casellati (Fi), la presidenza della terza, quella per l'accesso in magistratura e la mobilità.Aldo Morgigni, ex componente di Magistratura indipendente e ora, dopo la scissione, fedelissimo del presidente dell'Anm Piercamillo Davigo ed esponente di punta di Autonomia&Indipendenza, farà parte della prima, della settima e dell'ottava.Fra i togati, nessuna presidenza di Commissione è andata ad un pubblico ministero.Le curiosità. Dei tre componenti di Magistratura indipendente, Luca Forteleoni, Claudio Galoppi e Lorenzo Pontecorvo, nessuno farà parte della prima commissione, dove Area, invece, potrà schierare sia il Procuratore di Sondrio Fabio Napoleone che Lucio Aschettino.Il Pm Antonello Ardituro (Area), il più giovane dei componenti dell'attuale Consiglio, sarà, infine, il vice presidente della terza.