«Noi andremo fino in fondo contro ilblocco della prescrizione, contro questa riforma che riteniamo liberticida. Se siamo anche disposti a far cadere il governo? Stasera avremo la riunione dei gruppi, dovremo decidere cosa fare». A ricordarlo su Rai Radio1, ospite di Un Giorno daPecora, è Roberto Giachetti. Il deputato di Italia Viva anticipa che «quello che posso direè che se loro, e in particolare Bonafede, vogliono continuarecon una forzatura di questo tipo, certamente, al di là diquello che succederà con il governo, il ministro Bonafede sitroverà una bella mozione di sfiducia. Questo è pacifico». E a stretto giro arriva la replica del reggente 5Selle, Vito Crimi: «Qualcuno oggi tra le fila di Italia viva chiama in causa il ministro Bonafede con accenti totalmente fuori luogo. Gli attacchi e le costanti minacce - avverte in una nota - sono inaccettabili: se intendono aprire la crisi di governo lo si dica chiaramente e si faccia secondo modi e procedure istituzionali. A quel punto gli italiani sapranno chiaramente chi vuole fare il loro interesse e chi no».