Cassazione Melillo Lo Voi

«Ammorbidire le porte girevoli per i magistrati? Questo chiede il PD? Al contrario, quelle porte vanno rese invece molto più scorrevoli solo in direzione out per estromettere definitivamente dalla politica e dell'alta amministrazione magistrati di ogni ordine e grado che tengono in pugno l'Italia. Basta con le commistioni. E basta con l'ipocrisia della sinistra che si fa comandare da quei magistrati a cui lascia tutte le leve del potere in mano. Fuori i magistrati dalla politica. Fuori la politica dalla magistratura». Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Le norme varate dal governo vanno migliorate in parlamento, impedendo che magistrati, anche di rango amministrativo, si impadroniscano dello Stato. Basta. E per quanto riguarda il CSM si deve arrivare al sorteggio. Il CSM è il luogo dove si sono verificati i fatti più gravi della recente storia della Repubblica. Il CSM va depurato e moralizzato. Peraltro va detto che questo autogoverno della magistratura ha consentito immunità e impunità gravissime. Serve il sorteggio la bonifica del CSM. I cui membri dovrebbero per primi raccontare davanti al Paese quello che avviene lì dentro. Per molto, molto meno si scioglie un consiglio comunale…» conclude Gasparri.