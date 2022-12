PHOTO

Ferragosto in carcere per i Radicali. «Verificare le condizioni dei detenuti»

I Radicali nelle carceri. E’ l’iniziativa promossa per il giorno di Ferragosto al fine di verificare le condizioni dei detenuti. L’ex deputata, Rita Bernardini, presidente di “Nessuno Tocchi Caino” e Giuseppe Candido, segretario dell’associazione “Abolire la miseria - 19 maggio”, hanno deciso di entrare nelle case circondariali di Vibo Valentia e Catanzaro, domenica 15 agosto e lunedì 16 agosto. Ferragosto in carcere per i Radicali «Non solo tavoli per i sei referendum per una giustizia più giusta e l’eutanasia legale. Visite in carcere per verificare le condizioni di detenzione. L’estate, e in particolare i giorni di ferragosto, come ci ha insegnato Marco Pannella, per il Partito Radicale, da sempre, sono giorni di mobilitazione politica a favore degli ultimi, dei detenuti nelle carceri, ma anche dei detenenti: agenti, educatori, direttori degli istituti penitenziari» si legge in una nota. «Per la vita del Diritto, che è fonte del diritto alla vita e dei diritti umani inalienabili, domenica 15 agosto saremo in visita ai detenuti e ai detenenti del carcere di Vibo Valentia e, lunedì 16, saremo alla casa circondariale Ugo Caridi di Catanzaro» affermano Rita Bernardini e Giuseppe Candido. Le delegazioni che incontreranno i detenuti La delegazione, che è stata autorizzata dal DAP (dipartimento amministrativo penitenziario), che visiterà il carcere di Vibo Valentia domenica 15 agosto - guidata da Rita Bernardini - sarà composta da Sergio D’Elia, Gianmarco Ciccarelli, Donatella Corleo, Sabrina Renna, Antonio Coniglio, Giuseppe Candido, Rocco Ruffa e Giovanna Canigiula. Il giorno dopo, invece, a Catanzaro saranno presenti Rita Bernardini, Sergio D’Elia, Giuseppe Candido, Gianmarco Ciccarelli, Antonio Coniglio, Donatella Corleo, Sabrina Renna, Rocco Ruffa, Giovanna Canigiula, Carmine Canino, Antonio Giglio.