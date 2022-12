E' durata circa 48 ore, non di più. Parliamo della svolta garantista di Salvini nata dopo aver appreso delle indagini a carico della Bestia, Luca Morisi, ed esaurita appena aver saputo della condanna a 13 anni per Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace accusato di favorire l'immigrazione clandestina. (LEGGI QUI LA SENTENZA) Insomma, l'indignazione per la gogna subita da Morisi, che pure aveva strappato anche il nostro apprezzamento, è durata giusto il tempo di tornare a scagliare la Bestia contro i nemici storici: e Lucano è di certo uno di questi.