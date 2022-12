Il punto di maggiore criticità del "nuovo" ergastolo ostativo

L'ergastolo ostativo e la teoria della presunzione assoluta

Ergastolo ostativo, le due fasi da tenere in considerazione

Su spinta dellaeuropea, la Consulta interveniva con la pronuncia del 15 aprile u.s. – la n. 97 del 2021 – sancendo l’incompatibilità dell’attuale disciplina che regola l’accesso alle misure premiali per quei soggetti sottopostiordinamento penitenziario e che si rifiutino di vestire il ruolo di collaboratori di giustizia. Come noto, la mancata collaborazione da parte del detenuto è considerata indicatore di pericolosità sociale con forza di presunzione assoluta, e, in quanto tale, impedisceprocedente di far accedere il reo a tutta una serie di benefici. Tale impostazione è stata aspramente criticata dallae, successivamente, anche dalla Consulta, la quale ha ritenuto di non poter offrire soluzioni definitorie immediate, auspicando che fossero invece le Camere ad adottare i dovuti correttivi, nel rispetto del dettato costituzionale europeo e nazionale.Il disegno che esce dalla Commissione Giustizia della Camera va a porsi in netto contrasto con quanto auspicato dalle più alte magistrature: da un lato pare offrire una sorta di formale adesione alle raccomandazioni dei Giudici, garantendo anche ai detenuti ex art. 4 bis o.p. non collaboratori di giustizia di usufruire delle misure premiali, mentre dall’altra va ad inasprirne gravemente i criteri di accesso., terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali”. Infatti, il disegno, essendo questo chiamato a fornire allegazioni tali da confermare la completa e certa rescissione dei legami con gruppi criminali.Atteso che perfino per gli stessi organi antimafia,, è spesso difficile se non impossibile rappresentare situazioni fattuali precise, ci si chiede come un soggetto recluso possa fornire una prova che sia connotata dal carattere di “certezza”. Tale spostamento dell’onere probatorio, ci si immagina sin da ora, sarà dunque motivo e causa di numerosi rigetti di accesso alle misure premiali, difficilmente potendo un detenuto fornire prove tanto dirimenti. Pertanto,, sostanzialmente si ritiene che, salvo casi particolari, l’unica prova a disposizione degli stessi sarà la sola collaborazione con la giustizia, di fatto mantenendo immutato l’attuale quadro normativo.Pur essendo concorde con l’impostazione adottata dalla Commissione Giustizia della Camerale soluzioni da adottare sono da ricercare altrove, salvo incorrere in futuro in sanzioni comminate dalle Istituzioni europee. In particolare, si ritiene che l’impostazione da adottare dovrebbe avere a riguardo il tempo quale criterio utile al fine di soppesare il valore presuntivo che assume la mancata collaborazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale. In altre parole, volendo eliminare quelli che sono gli attuali limiti, in conformità al dettato costituzionale,, si ritiene che tali apprezzamenti vadano distinti in due fasi cronologiche.La prima, si ipotizza, attinente ai primi dieci anni dalla commissione del fatto,. In questa prima fase, temporalmente vicina alla commissione del fatto illecito, infatti, la ricerca forzata del do ut des –– risulta una politica ancora efficace, che può fornire dei risultati, oltre alla circostanza che è assai più probabile che il soggetto non abbia ancora reciso i legami con i gruppi criminali di cui faceva parte. La seconda fase, che segue ai primi 10 anni,: in primis, la collaborazione risulterà meno efficace e meno necessaria, in secondo luogo, quelli che potevano essere dei legami forti risulteranno con ampia probabilità definitivamente sciolti, non richiedendo più, pertanto, un onere probatorio tanto gravoso come si renderebbe invece necessario per la ipotizzata prima fase. Tale impostazione, si ritiene, andando ad eliminare il c.d. meccanismo del, potrebbe soddisfare entrambe le esigenze oggi contrapposte: la tutela della sicurezza pubblica che si sostanzia anche in una feroce lotta alle mafie da un lato e la tutela dei diritti umani, nonché il fine risocializzante della pena ex art. 27 Cost., dall’altro, legando l’intensità dei requisiti di accesso ai benefici ad un criterio cronologico.