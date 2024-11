Il carcere di San Vittore a Milano sta attraversando un'emergenza umanitaria legata al freddo invernale. Molte persone detenute, in particolare stranieri privi di legami familiari in Italia e cittadini italiani in condizioni di disagio sociale e psichico, stanno soffrendo le rigide temperature. Il problema principale è la carenza di vestiario, soprattutto per gli uomini. Servono con urgenza capi come maglioni, giubbotti senza cappuccio, pantaloni da tuta, felpe, calze e boxer. Inoltre, vi è necessità di scarpe sportive (dal numero 40 in su) e asciugamani grandi.

Le organizzazioni promotrici - Cantiere San Vittore, Osservatorio Carcere Territorio, Sesta Opera, Consorzio Via dei Mille, Comunità Nuova e Camera Penale - chiedono un intervento tempestivo. L'obiettivo è fornire immediato sollievo ai detenuti, prima ancora di affrontare le complesse questioni sistemiche.

Come Contribuire? Chi volesse aiutare può donare capi nuovi presso: Consorzio Vialedeimille (Viale dei Mille 1). Referenti: Valentina e Gualtiero. Orari: lunedì-venerdì 9-18, sabato 9-13. Oppure presso la Comunità Nuova (Via Gentile Bellini 6) dove c’è come referente Ilaria. Orari: lunedì-giovedì 10-15.

Altro aiuto è quello di effettuare un bonifico a Sesta Opera San Fedele. Banca: Intesa San Paolo (sede di Milano). IBAN: IT06N0306909606100000060533. Causale: "san vittore emergenza freddo". I promotori sottolineano che, a causa dei regolamenti attuali, solo i capi nuovi possono essere distribuiti rapidamente. Ogni contributo può fare la differenza per alleviare le condizioni di chi sta vivendo un momento di estrema difficoltà.