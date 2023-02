SISTEMA PENITENZIARIO

L’esperimento condotto da Il Dubbio conferma la tesi di Paul Bloom. Per una società più avanzata nei diritti umani, non ci vuole empatia ma razionalità. Ecco come questo avanzato algoritmo mette in discussione la pena di morte, stigmatizza l’inasprimento delle pene e chiede la rivisitazione del carcere duro