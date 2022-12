PHOTO



E' mancato prematuramente l'ex magistrato e poi avvocato Gianfranco Dosi, fondatore dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori e notissimo familiarista. Entrato in magistratura nel 1978, vi è rimasto fino al 1992, quandosi è iscritto all'ordine degli avvocati di Roma. Si è sempre occupato esclusivamente di diritto di famiglia e nel 1993 ha fondato insieme ad altri colleghi Aiaf, che ha presieduto fino al 2001. E’ stato presidente dal 2003 al 2016 dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia associazione forense di ricerca e documentazione sul diritto di famiglia ed è autore di moltissimi studi e pubblicazioni in materia di diritto di famiglia e minorile. Il presidente dell'Ordine di Roma, Antonino Galletti: "La famiglia forense romana piange per la prematura scomparsa del Collega Avv. Gianfranco Dosi. Punto di riferimento per tutti gli Avvocati della Famiglia e operatore di un forte cambiamento nel settore. Le più sentite condoglianze di tutto il Consiglio e della Commissione Famiglia ai suoi familiari e ai collaboratori del suo studio".