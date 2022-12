PHOTO



Cresce la rabbia tra gli avvocati a causa dell'impasse che il sistema giustizia sta vivendo a causa dell'emergenza epidemiologica: "I nostri diritti sono stati sequestrati nei Tribunali chiusi", sottolinea l'avvocato Carmen Posillipo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). "La giustizia è ferma o quasi, - dice il legale - e noi avvocati stiamo cercando, con 'pec mail', mediazioni, di sopperire in modo estenuante a questo vuoto. Sopportare tale illegittimità è vergognoso, soprattutto perché siamo proprio noi quelli deputati a far valere i diritti violati. Se smettessimo di adoperarci fermandoci, parimenti a quanto stanno facendo gli uffici giudiziari e la magistratura, i danni e i disagi si paleserebbero in modo più evidente e, a questo punto, anche il Governo dovrebbe per intervenire". "Immaginatevi - spiega l'avvocato Posillipo - mamme prive di sostentamento, bimbi senza casa, persone che non possono disporre dei propri soldi. I diritti sono stati sequestrati dai nostri tribunali e noi non possiamo restare a guardare".