"Parole chiare, coraggiose, la stragrande maggioranza dei magistrati la pensa così". Nino di Matteo, il pm che vuol processare lo Stato per la presunta trattativa con la mafia sta con Piercamillo Davigo, il presidente dell'Anm che appena qualche giorno fa ha liquidato la politica come una "cricca" di ladri. Di Matteo nell'intervista di oggi a Repubblica rilancia:"Tante assoluzioni o archiviazioni riguardanti esponenti politici fanno riferimento a rapporti accertati con mafiosi, dunque a dei fatti, che però non sono diventati reato. E la politica cosa fa? Si è dimostrata del tutto incapace di reagire, punendo con meccanismi di responsabilità interna coloro che cercano i mafiosi. È molto più facile attaccare i magistrati".