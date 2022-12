«Il tema dell’abolizione dell’ergastolo ostativo inteso davvero come fine pena mai è un tema che è stato sempre a cuore alle mafie, ai vertici die non solo di Cosa Nostra , fin dai tempi in cui una riforma in tale senso costituiva uno degli obiettivi della campagna stragista tra il 1992 e il 1994. Oggi il paradosso è che propriopotrebbero accedere ai benefici e uscire dal carcere, a distanza di 30 anni da quelle stragi potrebbero essere liberati proprio coloro che sono stati condannati per quelle stragi». Lo ha detto, componente del Consiglio superiore della magistratura, parlando con i giornalisti aa margine di un dibattito sul tema dell’ergastolo ostativo. «Da questo punto di vista - ha aggiunto- credo che il decreto legge sia un segnale di attenzione importante nella lotta complessiva al sistema mafioso, è sicuramente un decreto che potrà essere migliorato ed emendato in fase di conversione in legge». Sono tanti i problemi che si pongono. È comunque - ha osservato il componente del- un tema molto delicato, nel senso che le aspettative delle mafie su questa vicenda sono tante, e certamente lo Stato in tutte le sue componenti dovrà dimostrare di non sottostare a eventuali ricatti mafiosi che possono essere ancora in atto proprio, tra gli altri temi, sul tema dell’ergastolo». «La mafia ancora si aspetta dalla politica il raggiungimento di obiettivi precisi:, l’attenuazione del regime del 41 bis , ma si aspetta anche che la politica in qualche modo ridimensioni i poteri di indagini del pubblico ministero,, le intercettazioni e tutto quello che può mettere in luce eventuali contatti e rapporti tra le mafie e altri poteri». Secondo, inoltre, «oggi stiamo assistendo al paradosso per cui collaborare con la giustizia non conviene più o comunque non è così conveniente dal punto di vista delle conseguenze processuali e penitenziarie rispetto a quanto lo fosse prima. La proposta del senatorepuò essere una ulteriore base per una modifica,in sede di conversione anche perché - ha concluso il componente del Csm - non credo che possa passare l’idea che lo Stato non è in grado di proteggere un collaboratore di giustizia».