«I magistrati saranno più attenti ai numeri, alle statistiche, al gradimento degli avvocati piuttosto che a rendere giustizia. E dunque non affronteranno inchieste complesse, diventeranno sempre più impauriti e più soggetti a interferenze esterne». Così, consigliere del, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano parlando della riformacome appena approvata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e della norma sul "fascicolo del rendimento del magistrato". Secondo«è gattopardesca» la riforma «sul sistema elettorale del» perché «si dice di voler combattere la patologia dello strapotere delle correnti e invece non si combatte nulla. Anzi da un certo punto di vista si potenzia il sistema delle correnti, che evidentemente fa comodo a tutti, anche alla politica» con «un sistema elettivo in cui continueranno a essere i capi delle correnti a designare chi si candiderà al consiglio. Continueranno a sapere quattro anni prima chi sarà candidato alle elezioni».