PHOTO

avvocati

Primo via libera del Senato alla riforma del processo civile, su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Il testo, approvato in prima lettura, passa alla Camera. Il governo ha incassato 201 sì e 30 no portando a casa il primo dei quattro voti di fiducia che terranno impegnate le Camere in 48 ore, tra i quali quello previsto domani, sempre al Senato, sul ddl penale, blindato dopo il doppio voto di fiducia alla Camera e quello sul Green pass.