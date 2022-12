Parte domani da Milano il viaggio del ministro della Giustizia, Marta Cartabia, nelle Corti d’appello d’Italia, per illustrare le novità dell’Ufficio del processo, ma anche per conoscere esigenze e progetti dei vari distretti

Marta Cartabia ha presentato ieri le linee programmatiche sulla Giustizia in commissione alla Camera

Parte domani da Milano il viaggio del ministro della Giustizia, Marta Cartabia, nelle Corti d’appello d’Italia, per illustrare le novità dell’Ufficio del processo, ma anche per conoscere esigenze e progetti dei vari distretti. Il ministro sarà prima al Palazzo di Giustizia di Milano, con i vertici degli uffici giudiziari del distretto e dell’Ordine degli avvocati; poi all’Università Statale, per un incontro con le facoltà giuridiche lombarde. Il primo appuntamento è alle 9,30. Previsti i saluti introduttivi di Giuseppe Ondei, presidente della Corte d’appello di Milano; Francesca Nanni, procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano; Vinicio Nardo, presidente dell’Ordine degli avvocati di Milano. Quindi l’intervento di Cartabia, quello di Gian Luigi Gatta, consigliere del ministro e docente dell’Università degli Studi di Milano. Programmati anche gli interventi dei capi degli Uffici Giudiziari, dei rappresentanti del Consiglio Giudiziario, dei rappresentanti dei tirocinanti presso gli Uffici Giudiziari e di magistrati tutor per il tirocinio presso gli uffici giudiziari. Il secondo appuntamento alle 11,30 presso l’Aula Magna dell’Università di Milano (via Festa del Perdono 7) sul tema dell’Ufficio del Processo. Il ministro incontrerà le facoltà giuridiche lombarde. Previsti i saluti introduttivi di Elio Franzini, rettore dell’Università degli Studi di Milano, di Vito Velluzzi, presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Giurispudenza dell’ateneo, quindi l’intervento di Cartabia e a seguire la tavola rotonda con Gian Luigi Gatta, Claudio Castelli, presidente della Corte d’Appello di Brescia, e Giuseppe Ondei, presidente vicario della Corte d’Appello di Milano. Previste le testimonianze di tirocinanti presso gli uffici giudiziari.