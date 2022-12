PHOTO



Diminuiscono in reati in generale in Italia, se ne sono registrati 1.912.344 nell'ultimo anno, con un calo del 18,2% rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dai dati illustrati dal ministro Luciana Lamorgese, e contenuti nel "dossier Viminale, che registra un anno di attivita' del dicastero. Calo che risente del periodo di confinamento dovuto alle disposizioni per contenere la pandemia di Covid-19. Nel solo periodo del lockdown, dal 9 marzo al 3 giugno, i reati registrati in Italia sono stati 855.533. Gli omicidi nell'ultimo anno sono diminuiti del 16,8%, 278 contro i 334 dell'anno precedente. Resta l'allerta sugli omicidi avvenuti in ambito familiare: sono stati 149, di cui ben il 69,8% erano donne. Se si vanno a prendere in esame gli omicidi avvenuti nel solo periodo del lockdown, questi sono stati 106, di cui 58 in ambito familiare e anche in quest'ultimo caso si tratta di vittime per il 75,9% donne. Per quanto riguarda gli altri reati, sono in calo i furti, 820.274 (-26,6%); le rapine, 20.193 (-21,1%); le truffe 119.355 (-11,3%). A proposito di truffe, sono invece aumentate quelle informatiche, 82.842 con +12% . I delitti informatici in generale sono aumentati del 20%, 144.474 casi di cui ben 61.204 nel solo periodo del lockdown. Milano, 15 ago. - Per quanto riguarda la violenza di genere, nell'ultimo anno sono diminuite dell'11,7% le denunce per il reato di stalking, sono state 13.579. Nel 75% dei casi le vittime sono donne. Nel solo periodo del lockdown le denunce per stalking sono state 4.967. Sul contrasto al traffico degli stupefacenti dal 1 agosto 2019 al 31 luglio 2020 sono state portate a termine 23.193 operazioni antidroga. Sono stati sequestrati oltre 53 tonnellate di sostanze stupefacenti, denunciate 31.322 persone.