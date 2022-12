«Sui principali quotidiani compare una pagina intera acquistataper protestare contro la riforma del. Sotto la scritta "comunicazione a pagamento", il titolo è "una riforma sbagliata". Parlano di "legge per intimidire i magistrati"». Lo dichiara in una nota, deputato e vicesegretario di. «Una reazione incredibile del potere giudiziario, un attacco al legislatore a mezzo stampa "a mezzo spot". Proprio ieri avevo ricevuto l'invito del Presidentea prendere parte all'assemblea generaleche si terrà domani a. Ho accettato l'invito perché nella lettera spiccavano le parole "confronto" e "approfondimento": non mi sottraggo, ma è evidente che questa forma di protesta è un'unilaterale chiusura al dialogo», conclude Costa.