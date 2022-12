Il professor, uno dei penalisti più conosciuti in Italia, va controcorrente rispetto alle decisioni della Consulta sul Sì alla. Il suo pensiero lo ha affidato al Corriere della Sera in un'intervista pubblicata nell'edizione odierna. «Fermo restando che il referendum è un istituto attraverso cui si manifesta la volontà popolare, penso che quella legge risponda a un sentimento diffuso» riferendosi allache anni fa causò la decadenza di, assistito proprio da Coppi, «ovvero che non si possa aspirare a determinate cariche pubbliche avendo ricevuto condanne almeno per alcuni reati, tipo quelli contro la pubblica amministrazione, contro lo Stato o di riprovazione sociale come quelli sessuali. Per reati bagattellari o colposi, come l'omicidio stradale, sarei più di manica larga».Sulla separazione delle carriere invece ritiene che «creeremmo degli automi. Lo scambio di esperienze aiuta a interpretare il singolo ruolo.Ci penserei. Il referendum è un po' tranchant. Invece c'è molto da riflettere su regole per i passaggi e altro. Io ci penserei», mentre sulla legge elettorale per il Csm afferma che «finché delfaranno parte i magistrati, anche estratti a sorte, si riproporranno giochi, giochetti e giochini. Ma sono problemi complessi e delicati. Deve occuparsene il Parlamento». Infine, Coppi parla dei tempi lunghi della giustizia. «lo sto tutti i giorni in Tribunale ae vedo arrivare inprocessi che sono durati i5 anni. Ieri ho discusso un omicidio del '96. E questa lentezza è legata a questioni che sarebbe lungo spiegare ma che non mi sembra abbiamo ancora soluzione».