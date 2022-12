Processo contro Ciro Grillo e altri tre suoi amici, cosa ha detto la moglie del fondatore del M5S

Processo contro Ciro Grillo e altri tre suoi amici, le altre testimonianze

Processo contro Ciro Grillo e altri tre suoi amici, il commento degli avvocati di parte civile

Processo contro Ciro Grillo e altri tre suoi amici, parola alla difesa

Il figlio di Beppe Grillo espulso da una scuola in Nuova Zelanda

Entra nel vivo il processo per violenza sessuale nei confronti di, figlio del fondatore del, e altri tre suoi amici, accusati di aver stuprato in gruppo una ragazza, in una villa di, nel luglio del 2019. In aula ieri sono sfilati tanti testimoni, tra cui la moglie di«Non ho sentito o visto nulla di anomalo». Sono le parole di, la madre di Ciro Grillo, in aula, la quale ha ribadito quanto detto agli inquirenti: che la notte del luglio 2019 dormiva nella casa accanto e non ha notato nulla di sospetto. A dirlo ai cronisti sono gli avvocati della difesa, dal momento che l’udienza si tiene a porte chiuse.La mattina dopo il presunto stupro che sarebbe avvenuto in una villa, nel luglio del 2019, una delle due ragazze «fumava tranquillamente, non sembrava in difficoltà e non ha chiesto aiuto». A dirlo, in aula, al processo a carico di Ciro Grillo e di tre suoi amici, è, l’amica della madre di Ciro Grillo, ospite nella villetta di Porto Cervo. La donna ha confermato al pme ai giudici che la mattina dopo il presunto stupro vide una ragazza in accappatoio e con un asciugamano a turbante sulla testa nel patio della casa dove soggiornavano i ragazzi. A riferirlo ai giornalisti è la legale di uno degli imputati, l’avvocata«È passato troppo tempo, è impossibile ricordare se quei ragazzi sono entrati nel nostro bar. Abbiamo anche un sistema di telecamere, ma i carabinieri sono venuti da noi nell’aprile 2021, due anni dopo, le immagini erano già state cancellate», ha detto invece, uno dei titolari del bar tabacchi "Il caffè degli artisti" di Porto Cervo , dove una delle due ragazze, presunte vittime dello stupro in Costa Smeralda, sarebbe andata a compare le sigarette in compagnia di uno dei quattro giovani imputati.«Nelle testimonianze sono emerse numerose contraddizioni che contesteremo, anche con produzione documentale, nelle prossime udienze. Non posso entrare nel merito,o che non ricordano di avere visto i ragazzi non ha alcuna rilevanza». Così l’avvocato Dario Romano, avvocato di parte civile del processo a, figlio di Beppe, e tre suoi amici genovesi. «, la nostra assistita ha sempre sottolineato di non esser stata nemmeno in condizioni di chiedere aiuto, quindi quanto accaduto oggi è del tutto irrilevante. Anzi, casomai, conferma che quanto accaduto è accaduto in una condizione in cui la nostra assistita non poteva chiedere aiuto, perché non era in uno stato di piena coscienza, piena capacità» ha precisato l’avvocata Giulia Bongiorno , legale di parte civile della presunta vittima dello stupro che sarebbe avvenuto nel luglio 2019 in Costa Smeralda.«La signora, così come tutti gli altri testimoni, anche quelli che sono stati sentiti le volte precedenti, ha raccontato di non aver sentito niente. Né lei né le persone che abitavano nella sua casa» ha detto l’avvocata, legale di, uno dei tre amici diimputati per un presunto stupro di gruppo avvenuto nel luglio 2019 in Costa Smeralda. «Stiamo parlando di un abuso», ha dichiarato la legale della difesa, «che è stato descritto con urla, spinte, ribellione eccetera». «Nessuno ha sentito richieste d’aiuto né da dentro casa né da fuori né urla né cose che cadevano né rumori di nessun genere», ha aggiunto l’avvocata della difesa, riassumendo alcune delle testimonianze rese oggi in aula, a proposito di quanto accade nella notte fra il 16 e il 17 luglio 2019.Anche l’espulsione dida una scuola ad Auckland,, nel 2017, è entrata nell’udienza nel processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputati lo stesso figlio del fondatore del M5S e i tre suoi amici. Alla domanda dell’avvocato Dario Romano, che rappresenta la parte civile della ragazza italo-norvegese che denunciò di essere stata violentata nel luglio del 2019 in Costa Smeralda, se il figlio Ciro avesse mai avuto precedenti riguardanti molestie sessuali o violenze sessuali,, moglie di Beppe Grillo e madre di Ciro, ha risposto: «». A quel punto, come si apprende, perché l’udienza si celebra a porte chiuse, il legale ha tirato fuori le chat del 2017 da cui emerge cheera stato espulso da una scuola ad Auckland, in Nuova Zelanda. Nel 2017, come emerge dalla documentazione,durante un viaggio, una vacanza studio al, scuola di Auckland, in Nuova Zelanda, commenta: «Ca…i durissimi in Nuova Zelanda». Il figlio del fondatore del M5s, si avventura in frasi volgari anche «s». Scatta a quel punto un processo scolastico. I genitori a quel punto lo rimpatriano con il primo volo per l’Italia. «». E ancora: «, forse anche con la polizia se tu fai resistenza. A meno che tu non venga via di tua spontanea volontà, hanno già deciso che perderai il processo anche se tu ti scuserai o hai ragione., quindi non ti puoi assolutamente spostare perché l’altra scuola non ti può accettare. Abbiamo veramente provato di tutto ormai da 16 ore,». Quella chat è entrata nel processo di Tempio Pausania. Il processo riprenderà il prossimo 19 ottobre.