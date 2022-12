PHOTO

Poggioreale

Il direttivo del Carcere Possibile Onlus, insieme a tutte le realtà che gravitano intorno agli istituti di pena che vorranno aderire, proclama una giornata di protesta domani 25 novembre dalle ore 11:30 all’esterno del Carcere di Poggioreale e del Tribunale di Napoli a piazza Cenni, per chiedere simbolicamente "ai capi degli uffici indicati di chiudere il Portone d’ingresso degli istituti penitenziari partenopei ed aprire la porta d’uscita". Il motivo? L'espandersi della pandemia da Covid 19 nelle carceri e l'inefficacia delle misure governative adottate fino a questo momento, nonostante diversi appelli a fare meglio e fare subito da parte del Partito Radicale, dei Cappellani, delle famiglie dei reclusi: "La porta di ingresso al carcere - scrivono in una nota - è ancora troppo grande rispetto alla piccola porta “socchiusa” che dovrebbe consentire di contro la liberazione di un numero di detenuti sufficiente affinché si ripristinino i requisiti minimi di sicurezza all’interno degli istituti". La situazione dei contagi negli istituti di pena campani l'ha resa nota il Garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello: 188 detenuti positivi in Campania di cui 105 a Poggioreale e 69 a Secondigliano. Sono invece 223 i contagiati tra la polizia penitenziaria, il personale sanitario e amministrativo. "Si registra una situazione catastrofica", dicono i penalisti napoletani. Se da un lato a causa del sovraffollamento "non esistono spazi ove poter isolare i detenuti risultati positivi al contagio", dall'altro lato "vi è ancora l'emissione (seppur ridimensionata) di ordini di carcerazione e l’applicazione di misure cautelari intramurarie che incidono sull’aumento della popolazione detenuta". Per questo i membri dell'associazione napoletana fanno delle precise richieste: bloccare l’emissione di nuovi ordini di carcerazione; limitare ai soli casi più gravi la custodia intramuraria; trattare da parte del Tribunale di Sorveglianza il maggior numero possibile di procedure relative a detenuti intramurari ai quali concedere una misura alternativa che consenta una rapida uscita dal carcere