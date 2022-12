PHOTO



Il Tribunale di Sorveglianza ha concesso a Carmelo Musumeci il beneficio della semilibertà. Potrà prestare l'attività di volontariato presso una struttura della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi, al servizio di persone gravate da handicap.Oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. Penso che più di credere a me stesso ho scelto di credere negli altri. E forse questa è stata la mia salvezza. Mi hanno notificato l'esito positivo della Camera di Consiglio sull'istanza della semilibertà. Uscirò dal carcere al mattino e rientrerò alla sera per svolgere, durante il giorno, un'attività di volontariato presso la comunità Papa Giovanni XXIII.Quando arrivo in cella con l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza tra le mani mi gira la testa. Il mio cuore batte forte. Respiro a bocca aperta. Lontano da occhi indiscreti, appoggio la testa contro il muro e mi assale una triste felicità. In pochi istanti rivivo questi venticinque anni di carcere con i periodi d'isolamento, i trasferimenti punitivi, i ricoveri all'ospedale per i prolungati scioperi della fame, le celle di punizione senza libri né carta né penna per scrivere, né radio, né tv, ecc. In quei periodi non avevo niente. Passavo le giornate solo guardando il muro.Poi ad un tratto scrollo la testa. Smetto di pensare al passato. Mi faccio il caffè. Mi accendo una sigaretta. E, dopo la prima tirata, medito che adesso dovrei smettere di fumare perché ora la mia unica via di fuga per acquistare la libertà non è più solo la morte. Alzo lo sguardo. Guardo tra le sbarre della finestra. Osservo il muro di cinta. Per un quarto di secolo ho sempre creduto che sarei morto nella cella di un carcere. Penso che una condanna cattiva e crudele come la pena dell'ergastolo, che Papa Francesco chiama "pena di morte mascherata", difficilmente può far riflettere sul male che uno ha fatto fuori. Io credo di essere rimasto vivo solo per l'amore che davo e che ricevevo dai miei figli e dalla mia compagna.Sono stati anni difficili perché non avevo scelto solo di sopravvivere, ma ho lottato anche per vivere. Proprio per questo ho sofferto così tanto. Non ho mai pensato realmente di farcela e forse, proprio per questo, ce l'ho fatta.Adesso mi sembra tanto strano vedere un po' di felicità nel mio futuro.Mi commuovo di nuovo. E il mio cuore mi sussurra: "Per tanti anni hai pensato che l'unica cosa che ti restava da fare era aspettare l'anno 9.999; invece ce l'hai fatta! Sono felice per te ? e anche per me".Quello che rimpiango maggiormente di questi 25 anni di carcere è che non ho ricordi dell'infanzia dei miei figli. Mi consolo pensando che adesso mi rifarò con i miei nipotini. Poi penso che senza l'aiuto di tante persone del mondo libero che mi hanno dato voce e luce, non ce l'avrei mai fatta.Ho trascorso buona parte della mia vita godendo dell'unico privilegio di essere rimasto libero di pensare, di scrivere e di dire quello che pensavo: adesso che sono diventato un uomo ombra semilibero non smetterò certo la mia battaglia per l'abolizione dell'ergastolo.