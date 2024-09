Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha firmato, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il decreto d’incarico del dott. Marco Doglio quale Commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria. È quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

"Il Commissario, nominato ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, dovrà provvedere alla realizzazione delle opere necessarie per far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari. Resterà in carica sino al 31 dicembre 2025 e potrà avvalersi, nello svolgimento del proprio compito, di una struttura di supporto composta da un massimo di cinque esperti”, spiega la nota.

«Auguro buon lavoro a Marco Doglio, nominato commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria. Dopo anni di incuria finalmente il governo ha messo mano alle carceri, con una riforma strutturale che consentirà, anche in virtù della nomina di Doglio, di migliorare le condizioni dei nostri istituti di pena, con spazi adeguati per la detenzione, la formazione e il lavoro dei detenuti, e di garantire agli agenti e al personale tutto più sicurezza. Rispedita al mittente la ricetta fallimentare della sinistra che chiedeva un ennesimo svuota carceri», commenta il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Andrea Ostellari.