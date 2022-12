«Terrorista e criminale è la narrazione del covid». A poche ora dalla notizia che la procura di Bari sta indagando per terrorismo , scrive così dal carcere di Poggioreale, in una lettera consegnata all’Adnkronos attraverso il suo avvocato Nicola Trisciuoglio, Giuliano Castellino. Per il leader di Forza Nuova, detenuto insieme a Roberto Fiore, a Luigi Aronica e Salvatore Lubrano per gli scontri di piazza del Popolo culminati il 9 ottobre scorso nell’assalto alla sede della Cgil, «migliaia di italiani che non hanno voluto e non vogliono piegare la testa di fronte all’oppressione globalista. Il mainstream e le forze repressive hanno liquidato quel sabato come un assalto fascista alla Cgil con arresti, criminalizzazione e repressione». «Nessuna voce fuori dal coro», aggiunge Castellino, sottolineando «tutti i quotidiani contro la piazza dei 100.000. Nessun contraddittorio, quella piazza andava cancellata, criminalizzata emessa al bando. I suoi animatori internati, messi alla gogna pubblica, processati e condannati nei tribunali giacobini di stampa e Tv». Tuttavia, sostiene il leader romano di Forza nuova, «non c’è stata nessuna devastazione e non c’è stato nessun assalto - ribadisce - Per i legali e l’economo della Cgil i danni ammontano a 18.000 euro più Iva. Danni che mai nessuno ha incitato a fare, solo in 25 e per soli due minuti sono entrati dentro la sede del sindacato, poco importa che in 100.000, a rischio lavoro per l’entrata in vigore del green pass, hanno dato vita a una giornata radicale nei toni ma tutto sommato pacifica. Il corteo che si è spinto fin sotto alla Cgil voleva solo spingere Landini e il sindacato più forte d’Italia a prendere posizione sul green pass. Pochi sconosciuti, (infiltrati?), sono entrati dentro la Cgil gli altri 100.000 hanno manifestato per la libertà. Ad oggi, per quel 9 ottobre, siamo ancora in carcere». Ma, scrive ancora Castellino, «la vera violenza quel 9 ottobre l’hanno fatta poliziotti infiltrati, i blindati della polizia che in più occasioni hanno tentato di investire i manifestanti. Siamo certi che nelle aule di tribunale e dell’opinione pubblica presto ci saranno verità e giustizia. Fascismo e fascisti sono solo nella testa dei nostalgici degli opposti estremismi e della strategia della tensione - conclude Castellino - sconfitti e cacciati dalla piazza no green pass. Il 9 ottobre rimarrà nella storia».