L'ex produttore di Hollywood Harvey Weinstein, condannato per violenze sessuali e rinchiuso in carcere a New York, è stato operato d'urgenza al cuore dopo aver avuto forti dolori al petto. «Il signor Weinstein - hanno dichiarato i suoi rappresentanti - è stato portato d'urgenza al Bellevue Hospital, la scorsa notte, a causa di gravi condizioni di salute».

Weinstein, 72 anni, era rinchiuso nel carcere newyorkese di Rikers Island, dove è in attesa della ripetizione del processo per stupro. E' la seconda volta in due mesi che viene ricoverato in ospedale. Ad aprile una corte di New York ha annullato la condanna per stupro e aggressione sessuale e ordinato un nuovo processo.

I giudici della corte d'appello avevano stabilito che nel 2020 il processo era stato condotto non in modo corretto, ammettendo a testimonianza donne che avevano accusato Weinstein per episodi che non facevano parte del processo. L'ex produttore deve però scontare altri 16 anni di carcere per una condanna avuta in California per un distinto caso di stupro.