Nella puntata di questa sera alle 21.15 di Non è l'Arena, Massimo Giletti mostra i video girati in maniera clandestina da Piero Amara, l’ex avvocato esterno dell’Eni che ha svelato l’esistenza di una fantomatica loggia denominata “Ungheria”, che testimonia un fatto clamoroso: la volontà di Vincenzo Armanna, grande accusatore nel processo per le presunte tangenti nell’affare Opl245, di ricattare i vertici Eni, per gettare su di loro «valanghe di merda» e avviare una devastante campagna mediatica. https://www.youtube.com/watch?v=qIHCH4_8Y9sDi questa notizia vi avevamo già parlato qui . Per questo motivo, i pm che hanno rappresentato l'accusa al processo, conclusosi con l'assoluzione di tutti gli imputati, sono indagati con l’ipotesi di rifiuto d’atti d’ufficio. Si tratta del procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e del sostituto Sergio Spadaro, ora in forza alla procura europea.