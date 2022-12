Sanzione più lieve per l’ex pm di Rovigo, stretto collaboratore di, l’ex consigliere di Stato destituito da Palazzo Spada dopo le denunce secondo cui avrebbe imposto ad aspiranti magistrate, che frequentavano i corsi della scuola di formazione giuridica "" da lui diretta, un "dress code" con tacchi alti e minigonna e regole sui fidanzati. È quanto disposto oggi dalla sezione disciplinare del Csm, che ha riesaminato il procedimento nei confronti didopo un annullamento con rinvio disposto dalle sezioni unite civili della, nel settembre 2020, era stato sanzionato dal "tribunale delle toghe" per uno dei capi di incolpazione formulati nei suoi confronti dalla procura generale della Cassazione, quello relativo alla partecipazione scientifica alla scuola diretta da, mentre era stato assolto dal capo riguardante le sue condotte nei confronti delle allieve dei corsi. Con la pronuncia odierna, la disciplinare ha confermato l’assoluzione del magistrato da questa incolpazione e ha ridotto la sanzione per l’altra "accusa", stabilendo la sospensione diper 6 mesi e non per 2 anni (come era stato invece deciso nel primo procedimento). Confermato, infine, il trasferimento dell’ex pm di Rovigo al tribunale dicon funzioni di giudice.