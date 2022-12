PHOTO



«Oggi è urgente che la somministrazione delle vaccinazioni, iniziata in alcune realtà carcerarie già da alcune settimane, prosegua velocemente». È la posizione della ministra Marta Cartabia, che oggi ha visitato la sede del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Cartabia ha assicurato che il ministero «segue con attenzione l’andamento delle vaccinazioni» e annunciato che «metterà le informazioni ei dati in suo possesso a disposizione di tutti attraverso il sito». Ad accogliere la Guardasigilli al Dap, il capo del Dipartimento Bernardo Petralia, il suo vice Roberto Tartaglia ei direttori dei vari uffici. «Il primo bisogno di chi lavora e vive in carcere - ha detto la ministra - oggi è proteggersi contro il virus, che porta malattia nel corpo e genera tensioni, ansie e preoccupazioni nello spirito». Nel suo discorso di stamattina Cartabia ha invitato a un minuti di silenzio, rivolgendo un pensiero, «commosso e addolorato» in memoria degli ultimi tre agenti di Polizia penitenziaria deceduti a causa del Covid-19, Antonio Maiello, Giuseppe Matano e Angelo De Pari e dei «troppi colleghi che ci hanno lasciati». La ministra ha poi citato Piero Calamandrei, sottolineando che «occorre aver visto il carcere per comprenderne la complessità. Da quando anche io ho visto, non ho più dimenticato - ha detto la Guardasigilli - i volti, le condizioni, le storie di coloro che ho conosciuto». «Negli ultimi giorni ci stiamo adoperando per consentire che si possano svolgere le prove concorsuali per l’assunzione di varie categorie di personale nell’amministrazione penitenziaria e siamo fiduciosi che presto si possano immettere nella nostra comunità energie fresche che possano dare sollievo a tutti», ha concluso la guardasigilli.