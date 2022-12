Potrebbe essere un dirigente della Polizia penitenziaria o un magistrato di sorveglianza il successore di, capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che si è dimesso dall’incarico chiedendo di andare in pensione, con un anno in anticipo, il primo marzo di quest’anno. Questa è l’unica indiscrezione che trapela dei vertici nazionali per la designazione del nuovo capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che sarà nominato dalla ministra Marta Cartabia . Sulla questione è intervenuto anche, segretario generaleche ha sottolineato che il pensionamento di Petralia costituisce un ulteriore motivo di destabilizzazione per le carceri e per il sistema dell’esecuzione penale. Il segretario Uilpa Polizia penitenziaria spera che ilindividui subito una personalità qualificata e competente. «É essenziale cheintervenga direttamente sul sistema d’esecuzione penale con le riforme e gli investimenti necessari, altrimenti nessuna individualità, per quanto autorevole e competente, sarebbe nelle condizioni d’invertire il circolo vizioso in cui sono state da anni cacciate le carceri. Un capo o una capa del Dap, chiunque esso o essa sia,, per esempio, a 18 mila donne e uomini del Corpo di Polizia penitenziaria mancanti agli organici», ha spiegato il segretario nazionale. Petralia, ex magistrato, meno di 2 anni fa, è stato nominato al vertice deldall’allora ministro della Giustizia,, a seguito delle dimissioni di Francesco Basentini , dopo le rivolte nelle carceri di marzo 2020 e le polemiche legate alle scarcerazioni dei boss e detenuti ad alta sicurezza, durante la prima ondata del. Nello stesso periodo si dimise anche il direttore generale dei detenuti, il magistrato, appena dopo 3 mesi dal suo insediamento. «A Petralia va riconosciuto il merito di aver rappresentato un punto di riferimento in un momento drammatico per tutto il Paese e di aver contribuito, probabilmente in maniera decisiva,- ha aggiunto De Fazio rimarcando che il sistema carcerario non reggerebbe fasi d’incertezza - Così come non è salutare per un’amministrazione complessa e di peculiare importanza quale quella penitenziaria l’avvicendamento al vertice, in media, ogni 2 anni - ha concluso De Fazio sul successore di Petralia - Ci auguriamo che ilsia in grado di incaricare una figura stabile, magari guardando alle potenzialità che il Dap già esprime, capace di poter mettere in campo una progettualità immediata,».