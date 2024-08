“Sull'emergenza carceri, sovraffollamento, suicidi, dignità della vita da reclusi occorre partire da una premessa basilare. Nell'art. 27 della Costituzione italiana non si nomina nessun tipo di pena, ma si dispone che 'le pene’ (tutte) devono rispondere a due requisiti: uno, ‘non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità' e due, ‘devono tendere alla rieducazione del condannato. Le pene diverse da così sono fuori legge, sono fuori Costituzione. Con amarezza e grande preoccupazione constato che non è così per i politici”. Si apre così una dichiarazione di Samuele Ciambriello, garante campano dei detenuti e Portavoce della Conferenza nazionale dei garanti territoriali delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Sul carcere ci sono luoghi comuni - spiega in una nota - etichette, scelte ideologiche che impediscono di vedere la reale dimensione del fenomeno. Che rispetto al sovraffollamento carcerario ha raggiunto livelli allarmanti. Al 29 luglio 2024, le carceri italiane ospitavano 61.134 detenuti, a fronte di soli 47.004 posti disponibili. Questo significa che 14.130 persone vivono in spazi estremamente ristretti, con un tasso di sovraffollamento medio del 130,06%. Mentre la strage dei suicidi continua: con l'ultimo caso a Parma nel pomeriggio di Ferragosto, sale a 67 il numero di persone che si sono tolte la vita nelle carceri italiane dal primo gennaio 2024, ai quali bisogna aggiungere i 7 agenti della Polizia penitenziaria.

“Il recente Decreto carceri approvato in Parlamento è minimale – sottolinea Ciambriello - inadeguato, vuoto rispetto alle proporzioni dell'emergenza carceri. Proposte che potrebbero essere un bene nel medio e lungo periodo non sono risolutive per l'oggi. Abbiamo bisogno di misure deflattive urgenti, di immediata esecuzione, per ridurre il numero dei detenuti, garantire cure, assistenza ed ascolto ai soggetti affetti da fragilità e disagio psichico, evitare nuovi ingressi limitando l'adozione di misure cautelari in carcere. Assunzioni di psicologi, mediatori linguistici, assistenti sociali, educatori”.

Nell'incontro avuto con il Ministro Nordio, il garante Ciambriello e il Coordinamento della Conferenza nazionale dei garanti territoriali hanno portato i numeri e le storie di coloro che devono scontare meno di un anno di carcere circa ottomila detenuti, e quelli che hanno hanno una condanna residua di tre anni e sono 21.075, su quasi 62mila detenuti.

“Vedo cause, veti ideologici, proposte inconsistenti nell'immediato. Le persone detenute, l'intera comunità penitenziaria attende fiduciosa che ognuno faccia la propria parte. L'applicazione della detenzione domiciliare per gli ultimi diciotto mesi c'è, ma va promossa e incrementata, rimuovendo ostacoli e ritardi. Noi garanti vediamo il carcere là dove le contraddizioni si manifestano in maniera acuta. Nel nostro documento presentato al ministro abbiamo scritto che si può partire da misure immediatamente deflattive, come la proposta Giacchetti sulla liberazione anticipata speciale, applicandola retroattivamente o dalla via maestra di un provvedimento di clemenza. Il Ministro Nordio ci ha detto che ci rivedremo a inizio settembre”.