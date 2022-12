PHOTO



Nicola Canestrini è un avvocato penalista che dal 2015 coordina un progetto chiamato Endangered Lawyers (endangeredlawyers. org) con l'Unione delle Camere Penali. Un impegno che si traduce nell' accendere i riflettori sui tanti casi di minacce e persecuzioni subite dai legali nel mondo difensori di chi lotta per tutelare i diritti umani.Avvocato, qual è lo scopo del progetto e quando ha avuto inizio?Il progetto nasce dopo una mia esperienza personale, nel 2015 ho ricevuto delle minacce per aver difeso un ragazzino espulso dal Ministero degli Interni dopo l'attentato al Bataclan a Parigi. Era accusato di essere un pericolo per lo Stato per aver abbracciato la "fede Jihadista" anche se non era nemmeno indagato. Gli attacchi rivoltimi sono stati di una grande durezza e virulenza soprattutto attraverso la mia bacheca di Facebook. Così ho chiesto aiuto e ho ricevuto anche grande solidarietà. Ho pensato così che ci dovesse essere un modo collettivo di agire ed ho portato il progetto all'Unione delle Camere Penali Italiane. Endangered Lawyers si occupa di censire i casi di minacce, costruire una rete con analoghe organizzazioni, accrescere l'importanza della difesa in uno Stato di diritto, promuovere mobilitazioni e naturalmente difendere i colleghi minacciati.Quanti sono gli avvocati minacciati attualmente nel mondo?Secondo l'IDHAE (Istituto dei diritti dell'uomo degli avvocati europei) circa un migliaio solo negli ultimi anni.Quali accuse gli vengono rivolte?Le più varie: dal disturbo dell'ordine pubblico al terrorismo. Ma anche corruzione e altri reati facili da fabbricare.Quali abusi devono subire?Innumerevoli, si va dalla revoca della licenza come in Cina ma anche in Francia alcuni legali hanno subito provvedimenti perché accusati di difendere terroristi. Poi ci sono i pestaggi e la prigione per i colleghi turchi o in America latina, stupri in Pakistan fino ad arrivare a delle vere e proprie esecuzioni come nel caso di Tahir Elci presidente degli avvocati di Dyarbakir.Quali sono i paesi maggiormente a rischio per gli avvocati?Cina, Iran, Colombia, Filippine, ma anche Spagna ad esempio. Non tutti sono regimi dittatoriali. Anche in Europa i governi democratici temono la libertà dell'avvocato, c'è poi una pubblica opinione pronta ad identificare il difensore con il difeso.Che significato ha per un avvocato difendere i diritti umani?Non dimenticare mai che i diritti umani sono il prerequisito per la giustiziaEsiste una tutela ufficiale per gli avvocati minacciati?No, quando andiamo in posti a rischio i funzionari della Farnesina sempre molto attenti e vicini dal punto di vista umano, ci avvertono che ad esempio in caso di arresto il potere di intervento diplomatico è davvero minimo.