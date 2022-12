Se il tema è lavorare per ridurre ancora di più i tempi del processo penale, non ci sono problemi perchè su questo vogliamo lavorare».

LA PRECISAZIONE DEL MINISTRO Parola del Guardasigilli Alfonso Bonafede che torna a parlare della riforma della Giustizia dopo il brusco stop dei giorni scorsi: «Ricordiamo che parliamo di un disegno di legge delega, in cui ci sono principi molto generali. Ma se si vuole inserire già a questo punto un intervento ancora più stringente sui tempi, non ci sono problemi - ha ribadito Bonafede - Se invece il problema è di inserire cose che non hanno nulla a che fare con i tempi della giustizia che interessano i cittadini, come separazione delle carriere o altro, chiaramente quello è un provvedimento che riguarda solo i tempi della giustizia».

Il Guardasigilli ha poi sottolineato come sia passato «sotto silenzio il fatto che la scorsa settimana il Consiglio dei ministri ha dato l’ok alla riforma del processo civile e del consiglio superiore della magistratura. Lo dico perchè una svolta importante nell’ambito del processo civile è fondamentale per l’economia italiana. Rimane il nodo sul processo penale» ha ammesso il ministro.

Secca la replica di Salvini: «Bonafede è una brava persona ma ha portato in Cdm una riforma della giustizia che non risolve i problemi della giustizia italiana. Per fare i ministro non basta essere delle brave persone».