"Il quadro sanitario e' migliorato. La giustizia deve tornare in tempi celeri alla normalita'". Lo afferma il Guardasigilli Alfonso Bonafede dopo gli incontri di oggi con le associazioni degli avvocati, e con l'Anm. Incontri definiti "positivi" dal ministro, si legge in una nota di via Arenula, in cui "tutti si sono trovati d'accordo" nel prendere atto del miglioramento del quadro sanitario nazionale rispetto alla pandemia. "Alla luce del mutato scenario, ci indirizziamo verso la riapertura generale", ha detto Bonafede, aggiungendo che "le eccezioni dovranno essere debitamente motivate da ragioni sanitarie conclamate". "Un'interlocuzione" sulla riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario "che sara' aggiornata quando il testo sara' maggiormente definito a seguito degli incontri tenutisi questa settimana, nella consapevolezza che dovra' trattarsi di una riforma incisiva". Cosi' il ministero della Giustizia, in una nota, parla degli incontri odierni del Guardasigilli Alfonso Bonafede con l'Anm e le associazioni degli avvocati.