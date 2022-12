PHOTO



Aiga plaude all’approvazione dell’Ordine del Giorno al Decreto Legge n. 34/2020 (cd. “Decreto Liquidità”) presentato dall’On. Carla Giuliano e sottoscritto dai tutti i componenti del gruppo M5S della commissione giustizia della Camera dei Deputati, in tema di semplificazione e di velocizzazione della procedura di compensazione dei crediti degli avvocati per i compensi per il patrocinio a spese dello Stato. L’approvazione dell’O.d.g. impegna infatti il Governo a “valutare l’opportunità di adottare tempestive e concrete iniziative tali da velocizzare l'effettivo pagamento, anche adottando tutte le misure organizzative e normative idonee ad procedere ad una generalizzata semplificazione e velocizzazione delle procedura di compensazione, dei (…) crediti vantati dagli Avvocati per onorari diritti e spese inerenti attività svolte nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato (…), di procedere all'eliminazione dai sistema PCC della Piattaforma dei Crediti Commerciali di fasi farraginose e superflue e di prevedere l'attivazione di una specifica procedura telematica semplificata all'interno della Piattaforma dei Crediti Commerciali PCC dedicata (…)”. “Si tratta – afferma il Presidente Antonio De Angelis – di un ulteriore passo verso la giusta direzione che, tuttavia, non deve distogliere lo sguardo dalla necessità di semplificare e di velocizzare la procedura di pagamento dei compensi per il patrocinio a spese dello Stato, nella convinzione che sia il miglior modo per concedere immediata liquidità agli avvocati, soprattutto ai giovani, in questo particolare e difficile momento storico”. “Tale iniziativa – precisano Carlo Foglieni (Giunta Nazionale Aiga), Mariella Sottile (Giunta Nazionale Aiga – Responsabile Conferenza degli Eletti), Anna Coppola (Ufficio Legislativo Aiga) e Celeste Riera (Dipartimento Gratuito Patrocinio Aiga) – si pone in continuità con l’approvazione dell’Ordine del Giorno al Decreto Legge n. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) in tema di patrocinio a spese dello Stato approvato lo scorso 24 aprile a firma dell’On.le Devis Dori nel quale erano state recepite molte delle proposte formulate nel cd. “pacchetto gratuito patrocinio” presentato dalla nostra associazione e per cui auspichiamo che a breve venga depositata in Parlamento la relativa proposta di legge”.