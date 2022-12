Erano insieme in un appartamento di un conoscente in provincia di Monza Brianza gli ultimi due dei sette evasi ancora in fuga dopo l'evasione il giorno di Natale dal carcere minorile “Cesare Beccaria” di Milano. A trovare il 18enne e il 17enne, compagni di cella nell'istituto di via dei Calchi Taeggi, sono stati gli agenti del nucleo investigativo regionale della Polizia Penitenziaria.

Ieri sera si è costituito il quinto dei ragazzi in fuga, un ragazzo di 19 anni che si è presentato presso la questura di Milano dove è stato arrestato per evasione dagli agenti della Squadra Mobile. L’autorità giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima.

"Ora che tutte e sette i fuggiaschi sono rientrati in carcere, auspichiamo che non cali il sipario sull’attenzione della politica rispetto ai problemi dei penitenziari, che restano intatti”, dichiara Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

“Al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, diciamo che non servono tavoli, ma che necessitano soluzioni concrete. Riforme, organizzazione, organici, equipaggiamenti, strutture e infrastrutture. Il Guardasigilli ci convochi, noi siamo pronti a fare la nostra parte con idee e proposte concrete fondate sulla conoscenza di chi opera da sempre nella prima linea delle trincee penitenziarie”, conclude De Fazio.