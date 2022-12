Ha patteggiato a 10 mesi il quinto evaso dal carcere minorile “Cesare Beccaria” che si è costituito ieri in serata in questura a Milano.

Dopo il giudizio per direttissima in cui è stato convalidato l'arresto, eseguito dalla Squadra mobile, il giovane, nato a Pavia ma residente nel Comasco, ha scelto il rito alternativo in cui la sua difesa e il pm di turno hanno concordato pena in cui ha “pesato” il fatto che il giovane ha scelto di consegnarsi di sua spontanea volontà. Il diciannovenne rientrerà in carcere dove si trovava in regime cautelare con l'accusa di maltrattamenti familiari.