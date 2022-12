L'Ordine dei giornalisti e la presunzione d'innocenza: chiesto intervento al Csm

«A seguito dell’entrata in vigore del decretoa è necessaria la definizione di linee guida nazionali, chiare e trasparenti, per garantire il diritto dei cittadini di essere compiutamente informati in relazione ai procedimenti penali». Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti,, ha scritto al vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura e al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione «auspicando un loro intervento urgente finalizzato ad evitare il rischio che possa calare il silenzio sulle inchieste, magari proprio quelle a carico di personaggi importanti».Bartoli, pur condividendo l’obiettivo nobile che si pone il decreto 188 del 2021, ovvero quello di assicurare «il diritto della persona sottoposta a indagini e dell’imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili»,, il Procuratore della Repubblica, la possibilità di scelta di quali notizie l’opinione pubblica debba conoscere e quali no, senza alcun controllo o bilanciamento di sorta, con il rischio di pericolosi "bavagli".In attesa che la normativa possa essere rivista e modificata,«forniscano indicazioni per limitare al minimo la discrezionalità dei Procuratori nella diffusione delle informazioni alla pubblica opinione ed evitare il rischio di pericolose "censure" su temi di estrema delicatezza e di rilevante interesse pubblico» L’articolo 114 del Codice di procedura penale stabilisce che «è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto». E lo stesso Csm nel 2018 ha emanato lenelle quali si spiega nella nota, si prevede che per esercitare il diritto costituzionale di informazione, garantito dall’art. 21, il Procuratore della Repubblica debba evitare che «possano essere sottratte alla conoscenza dell’opinione pubblica informazioni di interesse, in ragione della qualità dei soggetti coinvolti dalle indagini o della rilevanza dei fatti oggetto di accertamento».