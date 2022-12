PHOTO



Piercamillo Davigo non può restare togato al Csm dopo il suo pensionamento da magistrato: è la proposta che la Commissione verifica titoli, questa mattina, a maggioranza, ha deciso di presentare al plenum. La questione dovrà essere sciolta questa settimana, poiché Davigo compirà 70 anni - età massima per i magistrati per la permanenza in servizio - il 20 ottobre prossimo. A votare a favore di questa proposta, 2 dei 3 membri della Commissione, le togate di Magistratura Indipendente Loredana Micciché e Paola Braggion, mentre si è astenuto il laico M5s Alberto Maria Benedetti. La parola definitiva spetta quindi ora al plenum, che prenderà la sua decisione nella riunione di domani o, al più tardi, in quella di giovedì.