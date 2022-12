Ardita parte civile contro Davigo e Storari

Il gup di Bresciaha rigettato la richiesta dell’ex consigliere del Csm, imputato insieme al pm di Milano, per rivelazione del segreto d’ufficio di voler celebrare l’udienza preliminare a porte aperte. Dunque si procede a porte chiuse in quella che tecnicamente è un’udienza in camera di consiglio.I due magistrati sono accusati di rivelazione del segreto d’ufficio per via dei verbali segretati di, ex avvocato esterno di Eni, checonsegnò a Davigo nell’aprile 2020 per «autotutelarsi» dalla presunta inerzia dei suoi capi., pronto a raccontare in aula la sua verità, aveva chiesto un’udienza pubblica, modalità del tutto anomala in fase di udienza preliminare.Il consigliere del Csmsi è costituito ed è stato ammesso parte civile nell’udienza preliminare in corso anei confronti del pm milanesee dell’ex consigliere del Csmentrambi imputati per rivelazione del segreto d’ufficio nell’abito del caso dei verbali di Amara sulla presunta