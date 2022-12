PHOTO



Nuove elezioni, nuove black list. Come ogni vigilia elettorale, la commissione antimafia compila e invia alla stampa la lista dei cosiddetti impresentabili. Il presidente grillino Nicola Morra ha infatti consegnato i nomi di tre persone, tre candidati considerati impresentabili a causa di condanne, anche solo di primo grado, o semplici rinvii a giudizio. Il primo della lista è il "fratello d'Italia" è Mauro Malaguti il quale ha riportato una condanna in primo grado perpeculato. Per quanto riguarda la Calabria, i candidati considerati «impresentabili» non hanno ricevuto alcuna condanna ma solo un rinvio a giudizio. Sono due, entrambi di Forza Italia-Berlusconi per Santelli. Si tratta di Giuseppe Raffa, rinviato a giudizio per corruzione in concorso, e di Domenico Tallini, anche lui rinviato a giudizio per «più fattispecie di corruzione indebita ».