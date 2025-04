James Osgood, 55 anni, condannato per lo stupro e l’omicidio di Tracy Lynn Brown, è stato giustiziato giovedì sera nella prigione di Atmore. L’uomo, che aveva rinunciato agli appelli dichiarando di meritare la pena capitale, è morto alle 18:35 per iniezione letale.

Osgood era stato riconosciuto colpevole dell’omicidio di primo grado nel 2014. Secondo la ricostruzione dei pubblici ministeri, lui e la fidanzata avevano aggredito sessualmente Brown, una cugina della donna, per poi ucciderla tagliandole la gola. La sua complice è stata condannata all’ergastolo.

L’ultimo gesto di pentimento

Legato a una barella e indossando una tuta beige da detenuto, Osgood ha usato le sue ultime parole per rivolgersi direttamente alla vittima. «Non ho pronunciato il suo nome da quel giorno» ha detto con voce rotta. «Tracy, mi scuso». Dopo aver guardato i familiari presenti nella sala testimoni, ha perso conoscenza poco dopo l’inizio dell’iniezione.

I parenti di Brown hanno assistito all’esecuzione da una stanza separata, ma hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni. Il commissario carcerario dell’Alabama, John Hamm, ha confermato che Osgood è stato dichiarato morto poco dopo la somministrazione del cocktail di tre farmaci.

Una condanna accettata

Osgood aveva chiesto di non proseguire con gli appelli, sostenendo di voler risparmiare alle famiglie altro dolore. «Sono un fermo credente in “occhio per occhio, dente per dente”» aveva dichiarato all'Associated Press pochi giorni prima dell’esecuzione. «Ho tolto una vita, quindi anche la mia deve essere sacrificata».

Secondo il Death Penalty Information Center, Osgood è uno dei 165 detenuti che dal 1977 hanno rinunciato volontariamente agli appelli. La maggior parte di loro, riporta il centro, presentava storie di malattie mentali, abuso di sostanze o tendenze suicide.

Parlano le autorità

La governatrice dell’Alabama, Kay Ivey, ha definito il crimine «premeditato, orribile e disturbante», esprimendo speranza affinché i familiari della vittima possano ora trovare un po’ di pace. Anche il procuratore generale dello Stato, Steve Marshall, ha rivolto un pensiero di cordoglio alla famiglia di Tracy Lynn Brown.

Alison Mollman, legale di Osgood e direttrice legale dell'ACLU dell’Alabama, ha descritto il suo assistito come «più della sua peggiore azione», sottolineando come egli abbia sempre ammesso le sue colpe senza cercare scuse.

Metodi di esecuzione in Alabama

Osgood ha scelto l’iniezione letale, metodo che continua a essere il più utilizzato negli Stati Uniti, nonostante le difficoltà di approvvigionamento dei farmaci abbiano spinto alcuni stati, come l’Alabama, a introdurre alternative come il gas azoto.

Proprio in Alabama quest’anno si è registrata la seconda esecuzione del 2025 e la quattordicesima a livello nazionale. A febbraio, infatti, era stato eseguito il primo caso di morte per inalazione di azoto, metodo che sostituisce l’aria respirabile con gas azoto puro.

Durante l’esecuzione di Osgood, ha riferito Hamm, sono stati necessari cinque tentativi per riuscire a inserire correttamente le due linee endovenose richieste per il protocollo letale.