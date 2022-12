Ex senatrice di An, aveva 91 anni ed era la cassazionista più anziana d'Italia per anni di iscrizione

E' morta oggi, all'età di 92 anni, l'avvocata Adriana Pasquali. Personaggio simbolo dell'avvocatura altoatesina, è stata la prima donna presidente dell'Ordine degli Avvocati, prima presidente della Camera Penale e prima senatrice donna in Alto Adige. Non solo, sei anni fa le era stata consegnata una medaglia di riconoscimento per essere stata la donna ad aver sommato più annualità di iscrizione all’Albo speciale degli avvocati cassazionisti. Pasquali, infatti, si era laureata a 21 anni, era diventata procuratrice a 23 e avvocato a 25. Tra i vari primati, Pasquali ha anche quello di essere stata la prima divorziata a Bolzano, subito dopo l'approvazione della legge nel 1970. Nata a Padova, suo padre era un avvocato civilista. lei si dedicò al diritto penale e, nella sua lunga vita professionale, fu tra gli avvocati che parteciparono a rappresentare le parti civili nei vari processi di Milano contro i terroristi altoatesini degli anni sessanta. Infine, si distinse anche in campo politico, venendo eletta senatrice tra le fila di Alleanza Nazionale dal 1996 al 2001.