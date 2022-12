PHOTO



Lutto nel mondo del diritto. Si è spento a Milano all'età di novant'anni il giurista, avvocato e accademico Piero Schlesinger. Storico docente di diritto privato all'Università Cattolica di Milano, è stato autore con il collega Andrea Torrente di uno dei manuali di diritto privato più utilizzati nelle università italiane, su cui si sono formate generazioni di studenti. Laureatosi in giurisprudenza a Torino, nel 1956 ha iniziato la sua lunga attività accademica prima a Urbino e poi per oltre trent'anni alla Cattolica. Accanto all'impegno accademico, ha sempre svolto la professione di avvocato in ambito societario, ricoprendo incarichi che in seguito lo hanno portato a diventare presidente del cda della Banca Popolare di Milano, dal 1971 al 1993. Tra i suoi allievi più noti, l’avvocato Giuseppe Lombardi, oggi socio dello studio BonelliErede e decano dei litigator italiani. "Tutti i lutti di questo periodo difficile colpiscono in egual modo noi Italiani, e tutti sono egualmente tragici: a tutte le famiglie, quindi, va la solidarietà ed il cordoglio dell’Uncc. Ma quella solidarietà e quel cordoglio, oggi, va all’intera comunità degli Avvocati, ed in primo luogo dei civilisti, che hanno perso un Maestro: il Prof. Avv. Piero Schlesinger" si legge in un comunicato dell'Unione Nazionale Camere Civili. "Resta il lascito del suo pensiero e, soprattutto, del suo esempio: ed altre generazioni di studenti continueranno ad essergli grate per questo. Noi, anche per il privilegio di averlo conosciuto, ed aver quindi potuto apprezzare pure la persona".